12:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Лев XIV получил символы папской власти — «перстень рыбака» и паллий (шерстяную ленту с вышитыми крестами). Этот древний ритуал ознаменовал официальное начало понтификата 267-го Папы Римского.

Саму инаугурационную мессу, которая завершится папской проповедью, молитвой «Царице небесной» и благословением, возглавляет Лев XIV. На площади присутствуют многочисленные верующие, а также более 150 делегаций иностранных государств, представители монарших домов и религиозных конфессий. В частности, помимо христианских конфессий представлены мусульмане, иудеи, индуисты, буддисты, уточнили в службе печати Святого престола.