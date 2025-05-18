Папа Римский Лев XIV получил символы папской власти
12:25 18.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Папа Римский Лев XIV получил символы папской власти — «перстень рыбака» и паллий (шерстяную ленту с вышитыми крестами). Этот древний ритуал ознаменовал официальное начало понтификата 267-го Папы Римского.
Саму инаугурационную мессу, которая завершится папской проповедью, молитвой «Царице небесной» и благословением, возглавляет Лев XIV. На площади присутствуют многочисленные верующие, а также более 150 делегаций иностранных государств, представители монарших домов и религиозных конфессий. В частности, помимо христианских конфессий представлены мусульмане, иудеи, индуисты, буддисты, уточнили в службе печати Святого престола.
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