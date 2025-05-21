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НОВОСТИ

Shaman представит Россию на конкурсе "Интервидение"

13:05 19.05.2025

По сообщению пресс-службы «Первого канала» Россию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" представит заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman.
Конкурс состоится 20 сентября на Live Арене в Москве, его будут транслировать Первый канал и VK. Свое желание принять участие в «Интервидении» уже изъявили Азербайджан, Армения, Белоруссия, Бразилия, Египет, Индия, Иран, Казахстан, Катар, Киргизия, Китай, Куба, ОАЭ, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Узбекистан, ЮАР.
Президент РФ Владимир Путин 3 февраля 2025 года подписал указ о проведении международного музыкального конкурса "Интервидение-2025" в Москве и Московской области. Председателем оргкомитета назначен вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

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