Shaman представит Россию на конкурсе "Интервидение"
13:05 19.05.2025
Конкурс состоится 20 сентября на Live Арене в Москве, его будут транслировать Первый канал и VK. Свое желание принять участие в «Интервидении» уже изъявили Азербайджан, Армения, Белоруссия, Бразилия, Египет, Индия, Иран, Казахстан, Катар, Киргизия, Китай, Куба, ОАЭ, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Узбекистан, ЮАР.
Президент РФ Владимир Путин 3 февраля 2025 года подписал указ о проведении международного музыкального конкурса "Интервидение-2025" в Москве и Московской области. Председателем оргкомитета назначен вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
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