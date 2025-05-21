Песков считет что, выборы в Румынии были «по меньшей мере странными»

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выборы в Румынии были «по меньшей мере странными», их победитель выиграл в отсутствие кандидата-фаворита. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Румыния проголосовала. Выборы по меньшей мере были странными. Мы знаем историю с кандидатом, который имел наибольшие шансы и которого, не утруждая себя поиском каких-то обоснований, просто сняли с пробега принудительно. Но в отсутствие такого фаворитного кандидата победил тот, кто победил. Это данность, с которой мы имеем дело», — сказал представитель Кремля.



Так он прокомментировал заявления сооснователя Telegram Павла Дурова о вмешательстве стран Европы в выборы в Румынии. По словам Пескова, вмешательство европейских стран в дела других государств не является новостью, таких случаев может быть значительно больше, чем известно публике.



