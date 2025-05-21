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В 2026 году голливудское кино может вернуться в РФ

10:10 20.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фильмы голливудских киностудий могут вернуться в РФ уже весной 2026 года. Однако количество их в прокате может быть ограничено, такое мнение в беседе с ТАСС выразил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

«Сейчас мы ориентируемся на весну 2026 года. Мы, кинотеатры, начинаем просчитывать историю, когда следующей весной или летом как минимум в каком-то ограниченном формате голливудский контент вернется в Россию», — сказал он.

По слова Воронкова, с учетом того, что в России активно прорабатывается инструментарий, который поможет ограничить любой иностранный контент, который будет противоречить нормам законодательства, а темой многих форумов и конференции уже становится формат возвращения Голливуда в Россию, можно сделать вывод, что «процесс пошел».

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