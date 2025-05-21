0
0
876
НОВОСТИ

Часть стран ЕС призывает подвергнуть санкциям спортсменов из Израиля - СМИ

16:45 20.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа стран Евросоюза планирует потребовать отстранить израильских спортсменов от международных соревнований на фоне последних событий на Ближнем Востоке. Об этом сообщает израильский портал Ynet.

Уточняется, что страны намерены потребовать от международных федераций отстранения израильских спортсменов и сборных аналогичного отстранению российских и белорусских атлетов. По информации портала, к числу стран, готовящих обращение, относятся Испания, Бельгия и скандинавские страны. Как сообщил «Спорт-экспресс», предложение может быть озвучено в Еврокомиссии и Европарламенте.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:20 21.05.2025
Для школьников создадут линейку словарей к единому учебнику по русскому языку
0
23
14:10 21.05.2025
В этом году достичь полного урегулирования на Украине вряд ли удастся - Кнайсль
0
53
13:35 21.05.2025
Путин одобрил идею создания музей освобождения Курской области от ВСУ
0
135
13:20 21.05.2025
Искусственный интеллект поможет людям быстрее восстанавливаться после болезней и травм
0
136
13:15 21.05.2025
Самым популярным видом спорта среди россиян оказался бег
0
143
13:10 21.05.2025
Западные СМИ устроили истерику после разговора Трампа и Путина - Медведчук
0
180
12:30 21.05.2025
По законам шариата во Франции живут целые кварталы практически живут - эксперт
0
227
12:20 21.05.2025
Через Telegram-боты мошенники похищают пароли от аккаунтов на «Госуслугах»
0
207
12:10 21.05.2025
Отказ США вводить санкции против РФ указывает на раскол в НАТО - NYT
0
256
11:20 21.05.2025
Во время президентского срока Байдена не проверяли на рак - WSJ
0
308

Возврат к списку