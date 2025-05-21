Часть стран ЕС призывает подвергнуть санкциям спортсменов из Израиля - СМИ

16:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа стран Евросоюза планирует потребовать отстранить израильских спортсменов от международных соревнований на фоне последних событий на Ближнем Востоке. Об этом сообщает израильский портал Ynet.

Уточняется, что страны намерены потребовать от международных федераций отстранения израильских спортсменов и сборных аналогичного отстранению российских и белорусских атлетов. По информации портала, к числу стран, готовящих обращение, относятся Испания, Бельгия и скандинавские страны. Как сообщил «Спорт-экспресс», предложение может быть озвучено в Еврокомиссии и Европарламенте.