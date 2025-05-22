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Для сдачи ЕГЭ стали чаще выбирать физику, биологию и химию - Кравцов

11:30 22.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выпускники российских школ стали чаще выбирать предметы естественно-научного профиля для сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ), отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Мы видим динамику выбора естественно-научных предметов. У нас рост, в том числе и в выборе физики, биологии, химии. Посмотрим, сколько ребят придут сдавать экзамен по этим предметам. Но у нас есть такая тенденция, что ребята стали больше выбирать естественно-научные предметы», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что ежегодно выпускники все чаще (рост от 1 до 3%) выбирают в качестве предметов по выбору для сдачи ЕГЭ естественно-научные дисциплины. Он также сообщал, что обществознание, информатика и биология стали самыми популярными предметами по выбору на ЕГЭ-2025.




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