Для сдачи ЕГЭ стали чаще выбирать физику, биологию и химию - Кравцов
11:30 22.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы видим динамику выбора естественно-научных предметов. У нас рост, в том числе и в выборе физики, биологии, химии. Посмотрим, сколько ребят придут сдавать экзамен по этим предметам. Но у нас есть такая тенденция, что ребята стали больше выбирать естественно-научные предметы», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».
Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что ежегодно выпускники все чаще (рост от 1 до 3%) выбирают в качестве предметов по выбору для сдачи ЕГЭ естественно-научные дисциплины. Он также сообщал, что обществознание, информатика и биология стали самыми популярными предметами по выбору на ЕГЭ-2025.
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