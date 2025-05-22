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НОВОСТИ

Израиль полностью отозвал свою делегацию с переговоров по Газе

15:42 22.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильская делегация, принимавшая участие в непрямых переговорах с представителями палестинского движения ХАМАС по урегулированию в секторе Газа, полностью отозвана из столицы Катара Дохи. Об этом сообщил телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

По его данным, Израиль «отозвал всю свою переговорную делегацию из Дохи».

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