Израиль полностью отозвал свою делегацию с переговоров по Газе

15:42 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильская делегация, принимавшая участие в непрямых переговорах с представителями палестинского движения ХАМАС по урегулированию в секторе Газа, полностью отозвана из столицы Катара Дохи. Об этом сообщил телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

По его данным, Израиль «отозвал всю свою переговорную делегацию из Дохи».