Сбербанк подписал первый кредитный договор с резидентом свободной экономической зоны в новых регионах РФ

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Сбербанком подписан первый кредитный договор в рамках льготной программы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Фонда развития территорий. Программа, направленная на формирование благоприятного инвестиционного климата и ускоренное социально-экономическое развитие регионов, предусматривает специальные условия для компаний-участников свободной экономической зоны на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области. Они могут получать кредиты с пониженной ставкой от 1 млн до 5 млрд руб.. Также предусматриваются льготы по налогу на прибыль, имущество и пониженные страховые взносы. Добывающее предприятие из Луганской народной республики планирует направить кредит на развитие производства.

По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина, программа Минстроя России и Фонда развития территорий для участников свободной экономической зоны в новых регионах РФ - одна из самых востребованных мер поддержки. «Она позволяет снизить процентную нагрузку на бизнес и увеличить доступ компаний к долгосрочному финансированию в условиях высокой ключевой ставки. Банк уже получил по этой программе более 10 заявок в новых регионах на финансирование проектов в важнейших отраслях, с суммарным объемом инвестиций более 6 млрд руб, - сообщил Ведяхин. - Сбер активно участвует в реализации государственных программ поддержки бизнеса. После начала работы банка на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей кредиты по программам с господдержкой стали доступнее локальному бизнесу».

«Экономика новых регионов динамично развивается, становится более устойчивой, - констатирует заместитель Министра строительства и ЖКХ Алмаз Хусаинов. - Этому способствуют работа финансово-кредитных организаций, предприятий, средства инвесторов и свободная экономическая зона, в рамках которой действует ряд льгот и преференций. В их числе доступен и льготный кредит для участников СЭЗ по ставке до 15% годовых по программе ФРТ, разработанной и запущенной при координации Минстроя России».