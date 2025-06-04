ВС РФ приблизились к Сумам на 22 км — депутат Рады
11:00 04.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российским силам удалось приблизиться к Сумам на 22 км, ВСУ находятся в сложной ситуации. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
«Продолжается наступление РФ на Сумщине. <…> Ситуация сложная», — написал парламентарий в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что линия фронта «находится ориентировочно в 22 км от Сум».
3 июня депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала жителей Сумской области уехать из потенциально прифронтовых районов, раскритиковав главкома ВСУ Александра Сырского за плохую подготовку обороны региона.
Ранее украинский генерал-лейтенант в отставке, бывший замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко признал, что наиболее тяжелая ситуация для армии страны сложилась именно на участке фронта в данном регионе.
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