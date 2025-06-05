Путин согласен, что надо вести контакты с Киевом, вопреки провокациям — Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поддерживает позицию, что нужно продолжать контакты с Киевом на рабочем уровне, несмотря на провокации. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Москва, по словам представителя Кремля, будет учитывать в переговорах тот факт, что киевский режим становится террористическим.

«Вы знаете, что на вчерашнем совещании нашим министром иностранных дел была выражена точка зрения о том, что, несмотря на это, на рабочем уровне необходимо продолжать контакты. И эта точка зрения была поддержана главой государства», — сказал Песков в ответ на вопрос, допускает ли РФ приостановку переговоров с Украиной в случае новых терактов.