Путин согласен, что надо вести контакты с Киевом, вопреки провокациям — Песков
13:32 05.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин поддерживает позицию, что нужно продолжать контакты с Киевом на рабочем уровне, несмотря на провокации. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Москва, по словам представителя Кремля, будет учитывать в переговорах тот факт, что киевский режим становится террористическим.
«Вы знаете, что на вчерашнем совещании нашим министром иностранных дел была выражена точка зрения о том, что, несмотря на это, на рабочем уровне необходимо продолжать контакты. И эта точка зрения была поддержана главой государства», — сказал Песков в ответ на вопрос, допускает ли РФ приостановку переговоров с Украиной в случае новых терактов.
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