Почти треть учителей жалуются на буллинг со стороны родителей — опрос

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 30% опрошенных учителей в школах назвали одной из основных проблем травлю со стороны родителей и психологическое давление. Такие данные опроса Общероссийского народного фронта (ОНФ) привели в пресс-службе движения. Опрос проходил в феврале–апреле среди 65 тыс. учителей школ, а также около 195 тыс. учеников, их родителей и законных представителей.

«Основные проблемы, с которыми сталкиваются учителя, это бюрократическая нагрузка и буллинг со стороны родителей. На проблемы травли со стороны родителей и психологическое давление указали 30% респондентов. Об увеличении „бумажной“ нагрузки в последние 3-4 года заявили 70% опрошенных», — говорится в сообщении. Педагоги также сообщали о недостаточной защите со стороны администрации школ.