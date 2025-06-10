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Более 100 тысяч украинских солдат бежало из рядов ВСУ — депутат Верховной рады

10:05 10.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутат Верховной рады Руслан Горбенко заявил, что в рядах Вооруженных сил Украины зафиксировано более 100 тыс. случаев самовольного оставления части (СОЧ).

«Если условно, то СОЧ на Украине 100 тысяч плюс, это большое количество. Да, сейчас очень много возвращается и благодаря возможности перейти в другую воинскую часть», — сказал он в интервью украинскому YouTube-каналу «Суперпозиция», не приведя число случаев дезертирства.

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