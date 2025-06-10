Число турпоездок по РФ превысило 90 млн — Мишустин
13:00 10.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество туристических поездок по России в 2024 году превысило 90 млн. Такими данными поделился председатель правительства РФ Михаил Мишустин в приветственном слове V Международному туристическому форуму «Путешествуй!»
«Спрос на путешествия по России ежегодно растет. Количество поездок только за прошлый год превысило 90 млн», — рассказал премьер и напомнил, что к 2030 году этот показатель должен вырасти до 140 млн, а доля туризма в ВВП достигнуть 5%. «Развитие внутреннего туризма — один из приоритетов нашей долгосрочной стратегии», — добавил он.
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