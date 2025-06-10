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Зеленский угрожает Венгрии раскрыть данные о ее якобы шпионской деятельности на Украине

16:00 10.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский утверждает, что у Киева есть доказательства якобы шпионской деятельности венгерских спецслужб на территории Украины, и пригрозил их опубликовать, если будет необходимо.

Зеленский, отвечая на вопрос журналиста относительно недавнего задержания СБУ якобы венгерских шпионов, сказал, что «Будапешт пытался вмешаться во внутренние дела Украины десятками разных способов».

«Большинство дел решалось тихо, между нами [Киевом и Будапештом]. Почему мы сделали текущее дело публичным? У нас есть дополнительные фотографии и видео различных встреч, организованных Венгерской военной службой национальной безопасности (KNBSZ) на территории Венгрии, которые мы также опубликуем при необходимости. Я не хочу никому угрожать, но у нас есть все в нашем распоряжении. В том числе и то, как KNBSZ платила [агентам]. Мы все задокументировали», — сказал он в интервью венгерскому изданию Válasz Online.

Он также утверждал, что разработка деятельности разведсети «велась с 2021 года, а военные вопросы начали изучать в 2024–2025 годах». «Последняя передача информации состоялась 25 марта этого года», — уверял Зеленский.

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