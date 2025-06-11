В Раде признают, что Запад использует Украину и хочет за ее счет ослабить Россию

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что западные страны ведут за счет Украины войну с Россией, чтобы ослабить ее и выяснить, каков ее военный потенциал.

В интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online она упомянула высказывание госсекретаря США Марко Рубио о том, что конфликт на Украине является прокси-войной между США и Россией. По ее мнению, войну с РФ также ведет Европа. Она отметила, что партнеры Киева выражают обеспокоенность и готовность помогать, но «никто не готов реально выступить на стороне Украины».

«Да, нас используют, и да, я уже давно это поняла, и я думаю, что и люди давно уже это понимают. Учитывая все заявления, — а лучше всего даже не смотреть на заявления, посмотрите на действия, — мы видим, что за счет нас воюют, за счет нас хотят ослабить Россию, за счет нас хотят понять потенциал и возможности России по оружию, по скорости восстановления», — подытожила она.

Ранее аналогичную мысль высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, лидеры Евросоюза руками Украины ведут войну против России и видят свою задачу в том, чтобы противостоять ей в течение ближайших 10 лет.