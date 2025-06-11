На алтайском курорте «Манжерок» открылась выставка художника Ерболата Нуриманова

20:24

Фото предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

Более 70 произведений заслуженного художника Республики Алтай Ерболата Нуриманова представлены на площадке всесезонного курорта «Манжерок». Серия «Небесная страна» включает 70 картин, которые автор создавал на протяжении 10 лет.

Пейзажи и портреты, отражающие прошлое и настоящее, выполнены в неповторимом стиле и с глубоким уважением к культурному наследию Алтая. На курорте «Манжерок» собраны лучшие работы известного художника, среди которых – «Вид на Северо-Чуйский хребет», «Хранительница мира», «Семья снежного барса», «В горах Алтая». Персональную выставку дополняют скульптуры, созданные художником.

«Моя задача – показать дух Алтая, познакомить гостей с уникальной землёй и удивить местных жителей чем-то новым. Здесь, на курорте «Манжерок», представлены самые яркие и удачные, на мой взгляд, работы, – сказал Ерболат Нуриманов. – Я благодарен курорту «Манжерок» за возможность поделиться своим видением Алтая и представить работы в самом сердце Алтая. Уверен, что именно на площадке курорта зрители смогут иначе взглянуть на красоту региона».

Курорт «Манжерок» становится новой точкой на культурной карте региона. Выставка собрала картины, выполненные в различных техниках: от полотен, написанных маслом, до работ, переведенных на шелк. Особого внимания заслуживает пейзаж «Радуга» – центральная работа экспозиции и любимая картина художника, пропитанная уважением к своим предкам. На ней изображено Тархатитское озеро, расположенное недалеко от места рождения художника.

«Работы Ерболата Нуриманова прекрасно передают природу, атмосферу и глубину состояний, которые испытываешь, находясь в местах, изображенных на картинах. Художник тонко передает то, что нельзя выразить словами, – делятся впечатлениями Антон и Наиля Нохрины. – Курорт «Манжерок» является отличной площадкой для экспозиции: работы гармонично вписываются в интерьер, а качественное освещение создаёт ощущение галереи».

Погрузиться в таинственный и уникальный мир Алтая и лично познакомиться с работами художника гости смогут на протяжении двух месяцев. Выставка «Небесная страна» станет частью праздничной программы, посвященной Дню России.

Курорт Сбера «Манжерок» – мультикультурная площадка, ставшая местом притяжения для художников, скульпторов, актеров и музыкантов. На площадке курорта уже прошло несколько масштабных мультижанровых мероприятий. В 2024 году в «Манжероке» состоялся международный фестиваль «Большой Алтай», который собрал более 500 артистов из России и соседних стран, а также около 15 тыс. зрителей. В прошлом году на курорте Сбера открылся выставочный проект «Стерегущий Алтай», посвященный двум молодым художникам Аржану Ютееву и Аржану Кухаеву. В 2023 году на «Манжероке» с успехом прошла выставка «Трансформация» известного скульптора Даши Намдакова.