На алтайском курорте «Манжерок» открылась выставка художника Ерболата Нуриманова
20:24 11.06.2025
|Фото предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»
Пейзажи и портреты, отражающие прошлое и настоящее, выполнены в неповторимом стиле и с глубоким уважением к культурному наследию Алтая. На курорте «Манжерок» собраны лучшие работы известного художника, среди которых – «Вид на Северо-Чуйский хребет», «Хранительница мира», «Семья снежного барса», «В горах Алтая». Персональную выставку дополняют скульптуры, созданные художником.
«Моя задача – показать дух Алтая, познакомить гостей с уникальной землёй и удивить местных жителей чем-то новым. Здесь, на курорте «Манжерок», представлены самые яркие и удачные, на мой взгляд, работы, – сказал Ерболат Нуриманов. – Я благодарен курорту «Манжерок» за возможность поделиться своим видением Алтая и представить работы в самом сердце Алтая. Уверен, что именно на площадке курорта зрители смогут иначе взглянуть на красоту региона».
Курорт «Манжерок» становится новой точкой на культурной карте региона. Выставка собрала картины, выполненные в различных техниках: от полотен, написанных маслом, до работ, переведенных на шелк. Особого внимания заслуживает пейзаж «Радуга» – центральная работа экспозиции и любимая картина художника, пропитанная уважением к своим предкам. На ней изображено Тархатитское озеро, расположенное недалеко от места рождения художника.
«Работы Ерболата Нуриманова прекрасно передают природу, атмосферу и глубину состояний, которые испытываешь, находясь в местах, изображенных на картинах. Художник тонко передает то, что нельзя выразить словами, – делятся впечатлениями Антон и Наиля Нохрины. – Курорт «Манжерок» является отличной площадкой для экспозиции: работы гармонично вписываются в интерьер, а качественное освещение создаёт ощущение галереи».
Погрузиться в таинственный и уникальный мир Алтая и лично познакомиться с работами художника гости смогут на протяжении двух месяцев. Выставка «Небесная страна» станет частью праздничной программы, посвященной Дню России.
Курорт Сбера «Манжерок» – мультикультурная площадка, ставшая местом притяжения для художников, скульпторов, актеров и музыкантов. На площадке курорта уже прошло несколько масштабных мультижанровых мероприятий. В 2024 году в «Манжероке» состоялся международный фестиваль «Большой Алтай», который собрал более 500 артистов из России и соседних стран, а также около 15 тыс. зрителей. В прошлом году на курорте Сбера открылся выставочный проект «Стерегущий Алтай», посвященный двум молодым художникам Аржану Ютееву и Аржану Кухаеву. В 2023 году на «Манжероке» с успехом прошла выставка «Трансформация» известного скульптора Даши Намдакова.
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