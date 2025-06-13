Иран запустил более 100 беспилотников в сторону Израиля — представитель израильской армии
10:00 13.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иран за последние часы запустил более 100 беспилотников по Израилю. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эфи Дефрин.
«За последние часы Иран запустил более 100 беспилотных летательных аппаратов со своей территории в сторону территории Государства Израиль», — сказал он.
«Задействованы все системы, чтобы сбить угрозы» — добавил Дефрин.
Представитель армии попросил израильтян «проявить стойкость и терпение», так как их «ждут трудные времена».
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