Иран запустил более 100 беспилотников в сторону Израиля — представитель израильской армии

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран за последние часы запустил более 100 беспилотников по Израилю. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эфи Дефрин.

«За последние часы Иран запустил более 100 беспилотных летательных аппаратов со своей территории в сторону территории Государства Израиль», — сказал он.

«Задействованы все системы, чтобы сбить угрозы» — добавил Дефрин.

Представитель армии попросил израильтян «проявить стойкость и терпение», так как их «ждут трудные времена».