Силы ПВО за ночь сбили 12 украинских БПЛА над Орловской и Воронежской областями

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО за ночь сбили 11 украинских беспилотников над Орловской областью и 1 — над Воронежской. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В период с 23:55 мск 15 июня до 02:45 мск 16 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 БПЛА — над территорией Орловской области и 1 БПЛА — над территорией Воронежской области», — рассказали в Минобороны.