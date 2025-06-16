Выполнение Ираном добровольно взятых обязательств по ДНЯО бессмысленно — постпред в Вене
16:12 16.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тегеран считает, что дальнейшее выполнение дополнительных обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которые он взял на себя добровольно, более не имеет смысла. Об этом заявил постоянный представитель исламской республики при международных организациях в Вене Реза Наджафи.
«Если права и обязанности участников ДНЯО не соблюдаются в равной степени, а некоторые режимы-агрессоры, не являющиеся участниками ДНЯО, свободно совершают агрессию в отношении подписантов договора, то продолжение исполнения [взятых на себя] добровольных обязательств бессмысленно», — приводит агентство IRNA его слова, сказанные в ходе внеочередной сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
По словам Наджафи, «в течение последних десятилетий, несмотря на предвзятое отношение некоторых сторон и продолжение израильским режимом незаконной деятельности в ядерной сфере, выходящей за рамки ДНЯО, Исламская Республика Иран всегда придерживалась своих обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия и Соглашению о всеобъемлющих гарантиях МАГАТЭ, а также предоставляла агентству обширную и точную информацию о своей мирной ядерной деятельности». «Однако эта транспарентность, к сожалению, в ряде случаев стала инструментом, используемым для [осуществления] угроз национальной безопасности и жизни иранских ученых», — добавил дипломат.
15 июня иранский депутат Рухолла Изадхах сообщил, что парламент страны рассматривает возможность выхода исламской республики из ДНЯО в связи с ударами Израиля по ее ядерным объектам. 16 июня агентство Mehr со ссылкой на представителей парламента сообщило, что такой вопрос не стоит на повестке дня.
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