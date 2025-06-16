0
0
181
НОВОСТИ

Выполнение Ираном добровольно взятых обязательств по ДНЯО бессмысленно — постпред в Вене

16:12 16.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тегеран считает, что дальнейшее выполнение дополнительных обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которые он взял на себя добровольно, более не имеет смысла. Об этом заявил постоянный представитель исламской республики при международных организациях в Вене Реза Наджафи.

«Если права и обязанности участников ДНЯО не соблюдаются в равной степени, а некоторые режимы-агрессоры, не являющиеся участниками ДНЯО, свободно совершают агрессию в отношении подписантов договора, то продолжение исполнения [взятых на себя] добровольных обязательств бессмысленно», — приводит агентство IRNA его слова, сказанные в ходе внеочередной сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

По словам Наджафи, «в течение последних десятилетий, несмотря на предвзятое отношение некоторых сторон и продолжение израильским режимом незаконной деятельности в ядерной сфере, выходящей за рамки ДНЯО, Исламская Республика Иран всегда придерживалась своих обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия и Соглашению о всеобъемлющих гарантиях МАГАТЭ, а также предоставляла агентству обширную и точную информацию о своей мирной ядерной деятельности». «Однако эта транспарентность, к сожалению, в ряде случаев стала инструментом, используемым для [осуществления] угроз национальной безопасности и жизни иранских ученых», — добавил дипломат.

15 июня иранский депутат Рухолла Изадхах сообщил, что парламент страны рассматривает возможность выхода исламской республики из ДНЯО в связи с ударами Израиля по ее ядерным объектам. 16 июня агентство Mehr со ссылкой на представителей парламента сообщило, что такой вопрос не стоит на повестке дня.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:32 16.06.2025
Если США не остановят Израиль, Иран прибегнет к более жестким действиям — Пезешкиан
0
14
17:12 16.06.2025
Израиль нанес удар по военному гарнизону на западе Тегарана — Fars
0
72
17:00 16.06.2025
Решетников заявил о продолжении укрепления курса рубля и снижении инфляции
0
87
16:32 16.06.2025
Венгрия пригрозила отключить Украину от электроэнергии, если ЕС запретит нефть и газ из РФ
0
161
16:30 16.06.2025
Падел, скейт и волейбол: в Москве открылись летние спортплощадки
0
137
16:00 16.06.2025
Украина и Европа готовят изощренные провокации против России — СВР
0
216
15:32 16.06.2025
Венгрия и Словакия заблокировали план Брюсселя по отказу от энергоносителей из РФ
0
224
15:25 16.06.2025
Эксперты из 15 стран обсудили развитие искусственного интеллекта на региональной сессии конференции AI Journey
0
197
15:12 16.06.2025
Израиль пока не рассматривает урегулирование конфликта с Ираном невоенным путем — посол
0
255
15:00 16.06.2025
РФ готова передать еще более 2 тыс. тел военных ВСУ
0
253

Возврат к списку