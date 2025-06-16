Израиль нанес удар по военному гарнизону на западе Тегарана — Fars

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17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль атаковал военный гарнизон в западной части иранской столицы Тегерана. Об этом сообщило агентство Fars.

О повреждениях и пострадавших не сообщалось.