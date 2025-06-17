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НОВОСТИ

Госдума приняла закон о защите русского языка

15:32 17.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект о защите русского языка, который предусматривает в том числе размещение вывесок и надписей только на русском.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов в 2023 году. Автором выступил в том числе председатель думского комитета по экономической политике Максим Топилин. Изменения предлагается внести в ряд федеральных законов.

Так, закон «О защите прав потребителей» предлагается дополнить статьей об информации, предназначенной для публичного ознакомления потребителей, которая не является рекламой и размещается на вывесках, указателях при осуществлении торговли и бытового обслуживания потребителей. Такая информация, согласно законопроекту, должна быть представлена на русском языке. Дополнительно могут быть использованы государственные языки республик или иные языки народов России, однако информация на этих языках должна быть идентична информации на русском языке.

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