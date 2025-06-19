Иран атаковал штаб киберкомандования армии Израиля — IRNA
10:00 19.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Штаб киберкомандования армии Израиля — корпус C4I — и разведывательный центр израильских военных в Гав-Яме стали целью ракетных ударов Ирана сегодня утром. Об этом сообщило агентство IRNA.
По его данным, там располагались «тысячи военнослужащих», которые отвечали за обработку разведывательных данных и кибероперации.
Как отмечает агентство, разведцентр в Гав-Яме расположен рядом с больницей «Сорока» в городе Беэр-Шева на юге Израиля. Больница подверглась воздействию взрывной волны и не получила серьезных повреждений, а военная инфраструктура была поражена точным ударом, указывает IRNA.
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