Иран атаковал штаб киберкомандования армии Израиля — IRNA

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Штаб киберкомандования армии Израиля — корпус C4I — и разведывательный центр израильских военных в Гав-Яме стали целью ракетных ударов Ирана сегодня утром. Об этом сообщило агентство IRNA.

По его данным, там располагались «тысячи военнослужащих», которые отвечали за обработку разведывательных данных и кибероперации.

Как отмечает агентство, разведцентр в Гав-Яме расположен рядом с больницей «Сорока» в городе Беэр-Шева на юге Израиля. Больница подверглась воздействию взрывной волны и не получила серьезных повреждений, а военная инфраструктура была поражена точным ударом, указывает IRNA.