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НОВОСТИ

США готовятся нанести удар по Ирану в ближайшие дни — Bloomberg

10:05 19.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские высокопоставленные чиновники готовятся к возможному нанесению удара по Ирану в ближайшие дни. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, потенциальная атака может быть совершена 21–22 июня, однако есть вероятность, что планы изменятся. При этом «высшее руководство ряда федеральных агентств» США также ведет подготовку к удару.

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