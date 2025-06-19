Сбер поможет Удмуртии эффективнее реализовывать активы

18:46

Сбер и правительство Удмуртской Республики заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере реализации залогового имущества и непрофильных активов с помощью сервиса Сбера «Portal DA». Меморандум подписали начальник Управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов и министр экономики Удмуртской Республики Анна Слугина на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме.

Специально для Удмуртии Сбер разработал отдельную страницу на «Portal DA», где будет размещено имущество, находящееся в государственной и муниципальной собственности или принадлежащее частным инвесторам.

Стороны намерены совместно развивать функциональные возможности платформы и интегрировать ее с цифровыми ресурсами региона. Особое внимание уделят поиску решений эффективного использования активов для бизнеса, пока еще не вовлеченных в экономический оборот республики. В результате больше потенциальных покупателей смогут приобрести имущество по привлекательным ценам, а процесс его покупки и продажи станет более прозрачным, удобным и доступным для граждан и бизнеса.

«Это соглашение – важный шаг для развития цифрового рынка активов в регионах. Совместно с Удмуртией мы будем повышать эффективность реализации имущества и открывать новые возможности для малого и среднего бизнеса, инвесторов и граждан, – сказал Евгений Акимов. – Площадка Portal DA уже успешно работает в ряде регионов и доказала свою эффективность как инструмент по продаже имущества с максимальной выгодой и минимальными издержками. Сотрудничество Удмуртии и Сбера в этой сфере создает условия для формирования открытого и конкурентного рынка активов в республике».

«На странице портала мы планируем разместить земельные участки, готовые бизнес-решения, коробочные решения для инвеститоров и имущество, которое принадлежит предприятиям республики, – отметила Анна Слугина. – Портал позволит минимизировать риски и провести операции с покупкой/продажей залогового имущества в короткие сроки».