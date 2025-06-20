0
0
158
НОВОСТИ

Маркетплейсам ограничат возможность влиять на цены товара без согласия продавца — Алиханов

10:32 20.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Маркетплейсам ограничат возможность влиять на цены товаров без предварительного согласия продавца, такая норма есть в законопроекте «О платформенной экономике». Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью ТАСС на полях ПМЭФ.

«В законопроекте (о платформенной экономике — прим. ТАСС) есть нормы в части ограничения возможностей маркетплейсов влиять на ценовую политику своих партнеров. В случае проведения акций и скидок, связанных со снижением цен поставщиков товаров, независимо за чей счет, маркетплейсу необходимо получить заблаговременное прямое и четкое согласие на возможное снижение цен», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 20.06.2025
Падение правительства в Иране дестабилизирует ситуацию на всем Ближнем Востоке — Орбан
0
32
11:20 20.06.2025
Силуанов заявил, что для финансовой стабильности нужно быть скромнее в желаниях
0
75
11:07 20.06.2025
Чемпионат ЦФО по стрельбе на дальние дистанции пройдет 28–29 июня в парке «Патриот»
0
92
11:05 20.06.2025
Страны Балтии, Скандинавии и Польша хотят закрыть въезд гражданам РФ, участвовавшим в СВО
0
107
11:00 20.06.2025
Потенциал экономического роста России составляет более 3% — Новак
0
107
10:20 20.06.2025
Применение США ядерного оружия в Иране было бы катастрофой — Песков
0
188
10:05 20.06.2025
Поставки нефти из РФ в КНР в январе — мае сократились на 12,7%, до 40,8 млн тонн
0
194
10:00 20.06.2025
В Курской области с начала 2025 г. уничтожено 488 тыс. взрывоопасных предметов
0
201
09:32 20.06.2025
Песков заявил, что Москва не собирается упускать преимущество перед Киевом
0
260
09:20 20.06.2025
Израиль не преследует цели смены власти в Иране и свержения Хаменеи — президент
0
242

Возврат к списку