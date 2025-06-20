Маркетплейсам ограничат возможность влиять на цены товара без согласия продавца — Алиханов
10:32 20.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Маркетплейсам ограничат возможность влиять на цены товаров без предварительного согласия продавца, такая норма есть в законопроекте «О платформенной экономике». Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью ТАСС на полях ПМЭФ.
«В законопроекте (о платформенной экономике — прим. ТАСС) есть нормы в части ограничения возможностей маркетплейсов влиять на ценовую политику своих партнеров. В случае проведения акций и скидок, связанных со снижением цен поставщиков товаров, независимо за чей счет, маркетплейсу необходимо получить заблаговременное прямое и четкое согласие на возможное снижение цен», — сказал он.
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