Росприроднадзор поможет «Роснефти» выполнять инвестиционные проекты

15:50

«Роснефть» и Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) заключили соглашение, предполагающее консультирование и оказание ведомством экспертной поддержки компании при выполнении ее инвестиционных проектов.

Документ подписан на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме, подписи под ним поставили главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

Соглашение позволит заблаговременно обеспечить соблюдение требований экологической безопасности и охраны окружающей среды при выполнении инвестиционных проектов, в том числе на стадиях проектирования, модернизации, реконструкции и готовности ко вводу в эксплуатацию.

Также стороны будут совместно готовить предложения по совершенствованию законодательства РФ в области природоохранной деятельности. Например, планируется проводить совместные мероприятия, в том числе научно-практические семинары, создавать рабочие группы, а также организовывать консультативные и рабочие встречи.