Глава «Роснефти» Сечин: новый облик мировой энергетики формируется сейчас

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В настоящий момент формируется новый облик мировой энергетики, уверен главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Об этом он заявил на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме, выступая с докладом на энергетической панели.

«Текущее состояние мировой энергетики находится на этапе формирования нового облика, обусловленного многократным ростом потребления электроэнергии, генерация которой будет обеспечена как ископаемым топливом, так и возобновляемыми источниками», - отметил Сечин в своем докладе «Одиссея мировой экономики в поисках золотого руна. Новый облик мировой энергетики».

Глава крупнейшей нефтяной компании РФ отметил, что на изменение влияют необходимость обеспечения энергобезопасности и коммерческой эффективности источников энергии, дефицит бюджета и лавинообразный рост уровня госдолга, а также демография развивающихся стран. Как считает Сечин, в ближайшие 25 лет население стран Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона вырастет на 1,4 млрд человек. Также на производство энергии и на рост ее потребления повлияет цифровая революция - применение искусственного интеллекта и работа с большими данными.

«Особую роль приобретает электроэнергетика, которой предстоит преодолеть риск дефицита в силу скачка роста потребления в Китае, Индии, развивающихся странах и гигантской потребности в электроэнергии для обеспечения центров обработки данных и тяжелой промышленности», - полагает Сечин. По его мнению, рост потребления будет сопровождаться качественным увеличением производительности труда, связанным с новыми технологиями. Глава «Роснефти» обратил внимание на то, что сегодня уровень выработки электроэнергии в Китае более чем в два раза превышает ее производство в США, при том, что 20 лет назад было наоборот.

Сечин привел цитату знаменитого ученого Вацлава Смила: «Энергия – это универсальная валюта. Без ее трансформации в какой-либо форме невозможны никакие свершения». «Именно поэтому современные общества с высоким уровнем потребления энергии предпочитают использовать ресурсы с наивысшей полезной энергоотдачей, в первую очередь ископаемое топливо», - отмечает глава «Роснефти».

Энергия и прогресс , по словам Сечина, неотделимы друг от друга и чем выше человек поднимался по лестнице прогресса, тем больше энергии ему требовалось. «Тот, кто сможет на практике принять участие в формировании нового облика энергетики, получит возможность опережающего экономического и технологического роста, - уверен глава «Роснефти». - Напрашивается аналогия с легендой о поиске золотого руна аргонавтами, преодолевшими невероятные препятствия и беды на пути к достижению счастья и благополучия».