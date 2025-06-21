Нужно устранить нацистские элементы на Украине — Путин
11:30 21.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин в интервью Sky News Arabia подтветрдил необходимость денацификации Украины.
«Необходимо устранить нацистский характер Украины и нацистские элементы в украинском руководстве», — сказал российский лидер, слова которого даны в переводе на арабский язык.
НОВОСТИ
- 12:01 21.06.2025
- Цифровая революция открывает новую эру в развитии нефтегазовой отрасли, уверен Игорь Сечин
- 12:00 21.06.2025
- Умерла народная артистка РСФСР Валентина Талызина
- 11:48 21.06.2025
- Игорь Сечин: Основным бенефициаром милитаризации Европы оказались США
- 11:19 21.06.2025
- Интерес к золоту и криптовалютам вырос из-за использования доллара в качестве санкционного оружия, заявил Сечин на ПМЭФ
- 11:00 21.06.2025
- Кнайсль заявила, что сомневается в существовании нынешнего ЕС через несколько лет
- 10:57 21.06.2025
- Глава «Роснефти» Сечин: новый облик мировой энергетики формируется сейчас
- 10:30 21.06.2025
- Работу Энергетической панели на ПМЭФ-2025 открыл глава «Роснефти» Игорь Сечин
- 10:30 21.06.2025
- Протесты в Сербии нанесли вред образованию, тысячи студентов покинули страну — Вучич
- 10:00 21.06.2025
- Объемы поставок БПЛА в Вооруженные силы РФ выросли в десятки раз — Евтухов
- 09:30 21.06.2025
- Удар по Ирану неизбежно втянет США в региональную войну — бывший шеф Пентагона
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать