Нужно устранить нацистские элементы на Украине — Путин

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин в интервью Sky News Arabia подтветрдил необходимость денацификации Украины.

«Необходимо устранить нацистский характер Украины и нацистские элементы в украинском руководстве», — сказал российский лидер, слова которого даны в переводе на арабский язык.