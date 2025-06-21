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НОВОСТИ

Нужно устранить нацистские элементы на Украине — Путин

11:30 21.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин в интервью Sky News Arabia подтветрдил необходимость денацификации Украины.

«Необходимо устранить нацистский характер Украины и нацистские элементы в украинском руководстве», — сказал российский лидер, слова которого даны в переводе на арабский язык.

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