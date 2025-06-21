Цифровая революция открывает новую эру в развитии нефтегазовой отрасли, уверен Игорь Сечин

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Одной из главных движущих сил новой технологической революции, становится энергетический сектор, а цифровая революция приведет к изменениям в нефтегазовой отрасли, уверен руководитель «Роснефти» Игорь Сечин. В своем ключевом докладе на энергетической панели XXVIII Петербургского международного экономического форума он заявил, что основой роста производительности труда становится активное применение искусственного интеллекта и работа с большими данными.

Согласно прогнозу инвестбанка Goldman Sachs, активное внедрение высоких технологий даст возможность увеличить производительность труда на 1,5 п.п. для развитых стран и на 1 п.п. для развивающихся стран за 10 лет, но развитие высоких технологий потребует значительного объема природных ресурсов, а также масштабных инвестиций в инфраструктуру и человеческий капитал.

«Это, в свою очередь, означает многократный рост потребления энергии», - уверен Сечин, по словам которого, энергетический сектор является одной из основных движущих сил новой технологической революции. Крайне важно то, что использование искусственного интеллекта на базе крупных центров обработки данных является высокоэнергоемким процессом. В частности, по данным Международного энергетического агентства, потребности в электроэнергии центра обработки данных мощностью 100 мегаватт сопоставимы с потреблением 100 тыс. домохозяйств. Причем, в перспективе эти потребности могут вырасти в десятки раз.

Эти дата-центры, как считает Сечин, будут вносить больший вклад в рост мирового спроса на электроэнергию, причем, даже больший, чем тяжелая промышленность или теплоснабжение. «К 2030 году их потребление электроэнергии более чем удвоится и достигнет одной тысячи тераватт-часов, что сопоставимо с текущим потреблением Японии», - сообщил Сечин.

На мировую энергосистему влияет также и развитие рынка криптовалют – теперь это самостоятельная отрасль, потребляющая ресурсы на уровне целых государств. Например, энергопотребление сети биткоина в мае 2025 года уже превышало уровень потребления электричества в Польше.

При этом цифровая революция в свою очередь открывает новую эру и в развитии нефтегазовой отрасли. А это окажет влияние на разведку, добычу, переработку нефти, хранение данных и кибербезопасность отрасли, уверен Сечин, по словам которого, рынок технологий искусственного интеллекта в нефтегазовой отрасли вырастет на 83% уже к 2030 году. Сейчас 49% этого рынка приходится на сегмент переработки. Предполагается, что внедрение искусственного интеллекта в сегменте разведки и добычи будет расти по 14% в год в следующие 5 лет.