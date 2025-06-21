Сбер: Быстрое развитие технологий искусственного интеллекта рождает спрос на данные и кадры

13:05

Фото пресс-службы Сбера



Старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка, выступая на ежегодном ИТ-завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума 2025 года, подчеркнул ключевую роль генеративного искусственного интеллекта (GenAI) в обеспечении технологического лидерства и суверенитета нашей страны. Однако он отметил, что дальнейшее распространение технологии требует решения ряда вызовов, среди которых вопросы доступности данных и нехватка квалифицированных кадров.

«Необходимо разработать механизмы безопасного обмена данными между компаниями и государственными структурами, способствующие формированию универсальных наборов данных для обучения моделей искусственного интеллекта, – отметил Кирилл Меньшов. – Важным шагом станет принятие национальных стандартов для анонимизации, обезличивания и синтеза данных, обеспечивающих надежную защиту личной информации граждан. Другой приоритетный аспект – подготовка кадров. Нужно включать основы ИИ в образовательную программу вузов. Очевидно, что через пару лет владение ИИ-технологиями станет одним из ключевых критериев при приеме на работу, аналогично владению компьютером. Современные студенты должны начинать подготовку к этому новому этапу уже сегодня».