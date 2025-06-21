Сбер: Быстрое развитие технологий искусственного интеллекта рождает спрос на данные и кадры
13:05 21.06.2025
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Фото пресс-службы Сбера
«Необходимо разработать механизмы безопасного обмена данными между компаниями и государственными структурами, способствующие формированию универсальных наборов данных для обучения моделей искусственного интеллекта, – отметил Кирилл Меньшов. – Важным шагом станет принятие национальных стандартов для анонимизации, обезличивания и синтеза данных, обеспечивающих надежную защиту личной информации граждан. Другой приоритетный аспект – подготовка кадров. Нужно включать основы ИИ в образовательную программу вузов. Очевидно, что через пару лет владение ИИ-технологиями станет одним из ключевых критериев при приеме на работу, аналогично владению компьютером. Современные студенты должны начинать подготовку к этому новому этапу уже сегодня».
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