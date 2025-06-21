«Зеленый энергопереход» похож на утопическую идею, заявил Игорь Сечин на ПМЭФ

14:04

«Зеленый энергопереход» сравним с утопическими идеями, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме. По данным главы крупнейшей нефтяной компании РФ, за последние 10 лет совокупные расходы на энергопереход достигли 10 трлн долл., тогда как за это же время доля солнечной и ветровой энергии в мировом энергобалансе увеличилась всего на 4 п.п. - до 6%.

Сечин привел данные Международного энергетического агентства, согласно которым, только в этом году мир инвестирует более 2 трлн долл. в развитие так называемой «чистой» энергетики. «Это вдвое больше, чем в ископаемое топливо, на которое, по-прежнему, приходится почти 80% мирового энергопотребления», – сказал глава «Роснефти»».

С учетом этого, даже удвоение инвестиций в «зеленый переход» не даст желаемого результата. Как заявил Сечин, ссылаясь на оценки экспертов, достижение нулевого уровня выбросов к 2050 году требует более 180 трлн долл. вложений, таким образом в среднем надо будет тратить более 7 трлн долл. в год. «А ведь еще Талейран говорил: «Все то, что избыточно – несущественно», - подчеркнул Сечин в своем докладе «Одиссея мировой экономики в поисках золотого руна. Новый облик мировой энергетики».

Кроме того, по словам главы «Роснефти» переход на новый вид топлива требует значительного времени. Также регуляторам в разных странах нужно выработать единые технические стандарты для новых источников энергии, обеспечивающие их универсализацию и быструю адаптацию к любому рынку, что явялется непростой задачей.