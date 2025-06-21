Игорь Сечин: «Роснефть» будет внедрять технологии GTL в проекте на Таймыре

14:20

Фото с сайта www.rosneft.ru

Компания «Роснефть» завершила разработку собственных технологий и катализаторов по всей цепочке процесса GTL (Gas-to-Liquid – технология преобразования природного газа в высококачественные жидкие углеводороды, такие как дизельное топливо или бензин). Об этом сообщил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме.

«Соответствующими патентами покрыты все стадии технологического процесса. Планируется внедрение этой технологии на Таймыре», - сказал Сечин, выступая на энергетической панели форума. Он показал участникам энергопанели колбу с топливом и рассказал, что это синтетическая нефть, состоящая из чистейших молекул углеводородов с нулевым содержанием серы. «Всем, кто заинтересован, мы готовы предоставить образцы», - заявил Сечин.

Игорь Сечин отметил, что в Китае немаловажной частью стратегии по снижению зависимости от импорта энергоносителей является переработка угля в синтетическое топливо и химическую продукцию. Китайские компании инвестируют в развитие этой отрасли миллиарды долларов и по мнению экспертов, уже сегодня в КНР 40 млн тонн угля направляется на производство синтетического топлива и более 260 млн тонн – на производство метанола и аммиака.