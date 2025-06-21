Игорь Сечин: «Роснефть» будет внедрять технологии GTL в проекте на Таймыре
14:20 21.06.2025
|Фото с сайта www.rosneft.ru
«Соответствующими патентами покрыты все стадии технологического процесса. Планируется внедрение этой технологии на Таймыре», - сказал Сечин, выступая на энергетической панели форума. Он показал участникам энергопанели колбу с топливом и рассказал, что это синтетическая нефть, состоящая из чистейших молекул углеводородов с нулевым содержанием серы. «Всем, кто заинтересован, мы готовы предоставить образцы», - заявил Сечин.
Игорь Сечин отметил, что в Китае немаловажной частью стратегии по снижению зависимости от импорта энергоносителей является переработка угля в синтетическое топливо и химическую продукцию. Китайские компании инвестируют в развитие этой отрасли миллиарды долларов и по мнению экспертов, уже сегодня в КНР 40 млн тонн угля направляется на производство синтетического топлива и более 260 млн тонн – на производство метанола и аммиака.
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