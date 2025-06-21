0
0
53
НОВОСТИ

Сечин ждет от банковской системы увеличения вклада в экономику страны за счет повышения дивидендных выплат

16:01 21.06.2025

Сечин, Роснефть, пмэф, доклад
Фото с сайта www.rosneft.ru
Российским банкам с госучастием стоило бы повысить выплату дивидендов в пользу государства, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на  Петербургском международном экономическом форуме. Это, по мнению главы крупнейшей нефтяной компании РФ, не только снизит бюджетные риски, но и позволит российским властям рассмотреть смягчение фискальных режимов.

«Банковская система стабильна за счет относительно низкой налоговой нагрузки и повышенной доходности облигаций федерального займа, что позволяет ей работать с высокой эффективностью, - отметил Сечин, выступая на энергетической панели форума. - Но мы ожидаем увеличение ее вклада не только в бюджет, но и в экономику страны. Как минимум, повышение дивидендных выплат в пользу государства было бы разумно и целесообразно и могло бы снизить бюджетные риски, что позволило бы рассмотреть снижение фискальных режимов для производителей и стать стимулом развития страны».

По словам Игоря Сечина, более трех лет российская экономика существует в условиях беспрецедентного санкционного давления, но, вопреки многочисленным негативным прогнозам, она подтвердила свою жизнеспособность, причем, в последние два года темпы роста ВВП России превысили среднемировые показатели, федеральный бюджет остается сбалансированным, а уровень госдолга стабилен и находится под контролем. 

Напомним, 21 июня Игорь Сечин выступил на ПМЭФ с ключевым докладом «Одиссея мировой экономики в поисках золотого руна. Новый облик мировой энергетики».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:14 21.06.2025
Игорь Сечин о давлении со стороны Запада: «Победа будет за нами!»
0
88
16:00 21.06.2025
Новый выброс нефтепродуктов произошел в реке Енисей, где ранее была авария — глава района
0
106
15:58 21.06.2025
Сбер разработал AI-помощника по кибербезопасности для бизнеса и граждан
0
108
15:42 21.06.2025
Без ресурсов России, Венесуэлы и Ирана невозможен переход к новому облику мировой энергетики, считает Игорь Сечин
0
155
15:38 21.06.2025
Глава «Роснефти» объяснил стремление ЕС снизить ценовой потолок на российскую нефть
0
156
15:20 21.06.2025
Цели энергетической политики новой администрации США пока не достигнуты, заявил глава «Роснефти» на ПМЭФ-2025
0
163
15:07 21.06.2025
США в отличие от Евросоюза, возвращаются к прагматичной энергетической политике - Сечин
0
183
15:00 21.06.2025
ВС РФ освободили Запорожье в ДНР
0
211
14:20 21.06.2025
Игорь Сечин: «Роснефть» будет внедрять технологии GTL в проекте на Таймыре
0
258
14:06 21.06.2025
Сечин указал на научную необоснованность климатического алармизма
0
255

Возврат к списку