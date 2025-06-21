Сечин ждет от банковской системы увеличения вклада в экономику страны за счет повышения дивидендных выплат
16:01 21.06.2025
|Фото с сайта www.rosneft.ru
«Банковская система стабильна за счет относительно низкой налоговой нагрузки и повышенной доходности облигаций федерального займа, что позволяет ей работать с высокой эффективностью, - отметил Сечин, выступая на энергетической панели форума. - Но мы ожидаем увеличение ее вклада не только в бюджет, но и в экономику страны. Как минимум, повышение дивидендных выплат в пользу государства было бы разумно и целесообразно и могло бы снизить бюджетные риски, что позволило бы рассмотреть снижение фискальных режимов для производителей и стать стимулом развития страны».
По словам Игоря Сечина, более трех лет российская экономика существует в условиях беспрецедентного санкционного давления, но, вопреки многочисленным негативным прогнозам, она подтвердила свою жизнеспособность, причем, в последние два года темпы роста ВВП России превысили среднемировые показатели, федеральный бюджет остается сбалансированным, а уровень госдолга стабилен и находится под контролем.
Напомним, 21 июня Игорь Сечин выступил на ПМЭФ с ключевым докладом «Одиссея мировой экономики в поисках золотого руна. Новый облик мировой энергетики».
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