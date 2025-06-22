Власти США предупредили население о том, что ирано-израильсикй конфликт может мотивировать экстремистов попытаться совершить нападения
18:32 22.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Национальная система предупреждения о террористической угрозе США опубликовала бюллетень, в котором говорится о повышенном уровне угрозы на территории страны в связи с эскалацией конфликта с Ираном. Об этом сообщил американский телеканал CBS.
По его данным, в бюллетене, который был выпущен утром 22 июня, не упоминаются конкретные угрозы, но утверждается, что существует риск кибератак со стороны «проиранских хакеров». Также, по сведениям структуры, входящей в состав Министерства внутренней безопасности, «конфликт между Израилем и Ираном может мотивировать экстремистов попытаться совершить нападения».
НОВОСТИ
- 20:00 22.06.2025
- «Естественно, США должны получить ответ» на удары по ядерным объектам – президент Ирана
- 19:50 22.06.2025
- Испания и Италия смогли добиться отсрочки по реализации договоренности стран НАТО о повышении расходов на оборону
- 19:28 22.06.2025
- Тайские военные закрыли КПП на границе Таиланда и Камбоджи
- 16:25 22.06.2025
- Парламент Ирана пришел к выводу, что Ормузский пролив необходимо закрыть
- 15:35 22.06.2025
- Пентагон: Операция не была нацелена против иранских военных и иранского народа
- 14:00 22.06.2025
- Глава МИД Ирана собирается в Москву, планируется встреча с президентом РФ - СМИ
- 13:50 22.06.2025
- МИД РФ осудил атаку США на ядерные объекты Ирана
- 13:00 22.06.2025
- Глава МИД Ирана считает «стол переговоров» по ядерному вопросу с Западом «разрушенным»
- 12:30 22.06.2025
- Путин и Трамп понимают необходимость встречи, но она должна быть подготовлена - Песков
- 10:30 22.06.2025
- Америка готовится к вероятному ответному удару Ирана - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать