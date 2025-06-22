Власти США предупредили население о том, что ирано-израильсикй конфликт может мотивировать экстремистов попытаться совершить нападения

18:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальная система предупреждения о террористической угрозе США опубликовала бюллетень, в котором говорится о повышенном уровне угрозы на территории страны в связи с эскалацией конфликта с Ираном. Об этом сообщил американский телеканал CBS.

По его данным, в бюллетене, который был выпущен утром 22 июня, не упоминаются конкретные угрозы, но утверждается, что существует риск кибератак со стороны «проиранских хакеров». Также, по сведениям структуры, входящей в состав Министерства внутренней безопасности, «конфликт между Израилем и Ираном может мотивировать экстремистов попытаться совершить нападения».