Попытки Запада сохранить выгодную ему модель глобализации привели к дестабилизации — Путин

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Запада дестабилизируют обстановку в мире, пытаясь сохранить выгодную им модель глобализации, указал президент России Владимир Путин в приветствии организаторам и участникам международного форума «Примаковские чтения».

«Попытки стран Запада помешать становлению справедливого многополярного миропорядка, сохранить выгодную только им одним модель глобализации привели к существенной дестабилизации обстановки в мире, к резкому нарастанию угроз безопасности на региональном и глобальном уровне», — говорится послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.