Два человека погибли после нападения медведя в Южно-Сахалинске
11:20 23.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два человека погибли в результате нападения медведя в Южно-Сахалинске, возбуждено дело, сообщили в СУ СК России по Сахалинской области.
Ранее в ГУ МЧС России по Сахалинской области сообщили о нападении медведя на группу людей, количество погибших и пострадавших уточнялось.
«23 июня 2025 года в районе [скульптуры] „Трех оленей“ медведь напал на мужчину, в результате чего последний скончался в машине скорой медицинской помощи. Позднее недалеко от места произошедшего было обнаружено тело еще одного мужчины без признаков жизни», — говорится в сообщении СУ СК. По факту гибели мужчин возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц органов контроля и профилактики по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц).
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