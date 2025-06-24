11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 120 жилых домов разрушены, 500 повреждены в провинции Тегеран в результате ударов Израиля с 13 июня. Об этом сообщил губернатор провинции Мохаммад Садег Мотамедиан.

«В результате атак сионистского режима (имеется в виду Израиля — прим. ТАСС) были полностью разрушены более 120 жилых домов, а более 500 зданий получили серьезные повреждения», — сказал он в эфире иранской гостелерадиокомпании.