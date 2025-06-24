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НОВОСТИ

120 жилых домов разрушены, 500 повреждены в провинции Тегеран в результате ударов Израиля

11:32 24.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 120 жилых домов разрушены, 500 повреждены в провинции Тегеран в результате ударов Израиля с 13 июня. Об этом сообщил губернатор провинции Мохаммад Садег Мотамедиан.

«В результате атак сионистского режима (имеется в виду Израиля — прим. ТАСС) были полностью разрушены более 120 жилых домов, а более 500 зданий получили серьезные повреждения», — сказал он в эфире иранской гостелерадиокомпании.

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