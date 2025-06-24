Вагенкнехт назвала «нездоровым» увеличение военного бюджета Германии в три раза

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт подвергла критике планы правительства ФРГ увеличить расходы на оборону до 3,5% национального ВВП в 2029 году.

«На 100 млрд евро больше денег на оружие и танки, увеличение в три раза военного бюджета в течение четырех лет — это просто нездорово. Кто остановит эти гигантские траты денег налогоплательщиков?» — написала она на своей странице в соцсети X. По мнению Вагенкнехт, эти планы не сделают Германию безопаснее, но похоронят ее социальную систему, грозят сокращением пенсий и расходов на здравоохранение.

«Будущие поколения продолжат выплачивать по кредитам, направленным на наращивание вооружений, и тогда, когда танки давно заржавеют. BSW никогда не будет участвовать в этом безумии», — заявила лидер партии.