Вагенкнехт назвала «нездоровым» увеличение военного бюджета Германии в три раза
13:00 24.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт подвергла критике планы правительства ФРГ увеличить расходы на оборону до 3,5% национального ВВП в 2029 году.
«На 100 млрд евро больше денег на оружие и танки, увеличение в три раза военного бюджета в течение четырех лет — это просто нездорово. Кто остановит эти гигантские траты денег налогоплательщиков?» — написала она на своей странице в соцсети X. По мнению Вагенкнехт, эти планы не сделают Германию безопаснее, но похоронят ее социальную систему, грозят сокращением пенсий и расходов на здравоохранение.
«Будущие поколения продолжат выплачивать по кредитам, направленным на наращивание вооружений, и тогда, когда танки давно заржавеют. BSW никогда не будет участвовать в этом безумии», — заявила лидер партии.
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