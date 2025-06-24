Нужно дать бойцам СВО возможность получить новую профессию бесплатно — Путин
16:00 24.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею дать участникам СВО возможность получить второе среднее специальное образование бесплатно и потребовал не затягивать разработку соответствующих предложений.
Идею на встрече с главой государства озвучила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она отметила, что некоторые бойцы после возвращения с фронта не могут работать по своей прежней специальности из-за полученных травм и других объективных причин.
«Согласен полностью. Тоже давайте предложения, не затягивайте только. Полностью согласен, абсолютно. Надо ребятам помогать, конечно», — ответил глава государства.
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