Трамп: Я хочу купить ледоколы. Вы [в Финляндии] очень хорошо строите ледоколы
18:25 25.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты обсуждают с Финляндией возможность приобретения у нее до 15 ледоколов. Об этом сообщил на пресс-конференции в Гааге по итогам саммита НАТО президент США Дональд Трамп.
«Я хочу купить ледоколы. Вы очень хорошо строите ледоколы. И я в действительности сделал им предложение, не обращался [по этому поводу] к Конгрессу [США], они попытаются устроить мне за это импичмент», — сказал американский лидер, отвечая на вопрос журналистки из Финляндии. «Имеется старый… Нет, не старый, достаточно новый, но находившийся в эксплуатации ледокол. И я предложил ему (президенту Финляндии Александеру Стуббу — прим. ТАСС) примерно треть запрошенной им цены. Но мы ведем переговоры. Нам в США нужны ледоколы. И, если мы можем получить некоторые [из них] недорого, то я бы хотел это сделать», — отметил Трамп.
«Так что мы с ними ведем переговоры по примерно 15 различным ледоколам. Один из них доступен уже сейчас», — уточнил глава американской администрации. Он пояснил, что имеет в виду упомянутое судно. Оно было построено примерно 5-6 лет назад, сказал хозяин Белого дома. «Мы пытаемся его купить, заключить хорошую сделку», — повторил Трамп.
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