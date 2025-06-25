Трамп: Я хочу купить ледоколы. Вы [в Финляндии] очень хорошо строите ледоколы

18:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты обсуждают с Финляндией возможность приобретения у нее до 15 ледоколов. Об этом сообщил на пресс-конференции в Гааге по итогам саммита НАТО президент США Дональд Трамп.

«Я хочу купить ледоколы. Вы очень хорошо строите ледоколы. И я в действительности сделал им предложение, не обращался [по этому поводу] к Конгрессу [США], они попытаются устроить мне за это импичмент», — сказал американский лидер, отвечая на вопрос журналистки из Финляндии. «Имеется старый… Нет, не старый, достаточно новый, но находившийся в эксплуатации ледокол. И я предложил ему (президенту Финляндии Александеру Стуббу — прим. ТАСС) примерно треть запрошенной им цены. Но мы ведем переговоры. Нам в США нужны ледоколы. И, если мы можем получить некоторые [из них] недорого, то я бы хотел это сделать», — отметил Трамп.

«Так что мы с ними ведем переговоры по примерно 15 различным ледоколам. Один из них доступен уже сейчас», — уточнил глава американской администрации. Он пояснил, что имеет в виду упомянутое судно. Оно было построено примерно 5-6 лет назад, сказал хозяин Белого дома. «Мы пытаемся его купить, заключить хорошую сделку», — повторил Трамп.