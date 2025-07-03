РФ наблюдает за приостановкой поставок оружия США Киеву — Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва внимательно наблюдает за ситуацией с приостановкой американских поставок вооружений Киеву. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы наблюдаем за ситуацией, — сказал представитель Кремля, — очень внимательно».

«По всей видимости, просто не успевает [американская] промышленность производить ракеты в необходимом количестве, тем более, что очень много поставок, очевидно, было и в Израиль, и на Украину они продолжаются, — добавил он. — Определенные проблемы в этом плане есть».