Увеличение военных расходов может угрожать финансовой стабильности ЕС — датский министр
11:20 07.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стремление ЕС увеличить военные расходы может поставить под угрозу финансовую стабильность объединения, если страны-члены не сдержат стремительный рост дефицита бюджета и государственного долга. Такое мнение выразила министр экономики Дании Стефани Лосе в интервью порталу Euractiv.
По ее словам, Европа уже сталкивается с двойным давлением из-за торговых пошлин США и жесткой конкуренции с Китаем. «В то время как в экономиках по всему миру наблюдается нестабильность, [нам] необходимо очень быстро увеличить расходы на оборону, — отметила Лосе. — Это представляет собой серьезный риск для наших экономик. Если мы не сопроводим эти меры продуманной стратегией по обеспечению устойчивости государственных финансов, то, полагаю, рост долговой нагрузки может обернуться проблемой».
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