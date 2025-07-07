Путин назначил Андрея Никитина и. о. министра транспорта

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта.

Сегодня утром от должности главы Минтранса был освобожден Роман Старовойт. Никитин с февраля работал заместителем министра транспорта. До этого с 2017 года возглавлял Новгородскую область.