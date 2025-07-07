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НОВОСТИ

Путин назначил Андрея Никитина и. о. министра транспорта

12:05 07.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта.

Сегодня утром от должности главы Минтранса был освобожден Роман Старовойт. Никитин с февраля работал заместителем министра транспорта. До этого с 2017 года возглавлял Новгородскую область.

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