Россия считает ничтожными решения ЕСПЧ — Песков

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская Федерация считает ничтожными решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), в том числе по крушению малайзийского Boeing и ситуации на Украине, и не собирается их выполнять. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты указали, что сегодня суд вынесет решения по этим делам, и спросили отслеживает ли РФ деятельность суда, собирается ли выполнять его решения.

«Не собирается выполнять. Считаем их ничтожными», — заявил Песков.