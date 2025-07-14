Импорт российской нефти в Индию достиг в июне 11-месячного максимума

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Импорт российской нефти в Индию достиг в июне самого высокого показателя за последние 11 месяцев. Об этом говорится в докладе профильного европейского центра исследований, данные которого приводит агентство Press Trust of India.

Поставки энергоносителя из РФ в республику в июне 2025 года выросли на 8% по сравнению с маем того же года, достигнув максимального уровня с июля 2024 года. Это произошло, несмотря на общее снижение импорта нефти в Индию на 6%. По данным за июнь, около 40% всего нефтяного импорта пришлось на Россию. Поставки в этом месяце составляли 1,8 млн баррелей в сутки.