ВСУ за сутки потеряли около 1 105 военнослужащих

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска за прошедшие сутки потеряли порядка 1 105 военнослужащих в результате действий ВС РФ в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 150 человек, от действий группировки «Запад» — более 220, «Юг» — до 130, «Центр» — до 360, на направлении «Восток» — до 185 и «Днепр» — до 60 военнослужащих.