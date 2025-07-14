ВСУ за сутки потеряли около 1 105 военнослужащих
13:32 14.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские войска за прошедшие сутки потеряли порядка 1 105 военнослужащих в результате действий ВС РФ в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 150 человек, от действий группировки «Запад» — более 220, «Юг» — до 130, «Центр» — до 360, на направлении «Восток» — до 185 и «Днепр» — до 60 военнослужащих.
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