0
0
49
НОВОСТИ

52% российских студентов учатся в вузах РФ платно — Минобрнауки

10:20 16.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Половина российских студентов учатся в вузах страны на платной основе. При этом 42,5% из них проходят обучение на юридических и экономических факультетах, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

«Сегодня на платной основе в системе высшего образования обучается 2 409 828 человек, или 52% студенческого контингента (в Москве 65%). При этом 42,5% платного контингента обучается на экономических и юридических специальностях, несмотря на переизбыток специалистов данного профиля», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в Москве с 2017 по 2024 год количество поступивших в высшие учебные заведения увеличилось с 203 тыс. до 335 тыс. человек. На 87,5% этот рост произошел за счет платного приема, который за эти годы возрос на 99,6%, уточнили в ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 16.07.2025
Париж не участвует в инициативе по отправке Киеву вооружений США — Politico
0
32
10:05 16.07.2025
Экономика Украины сократилась минимум в два раза — Азаров
0
103
10:00 16.07.2025
Трамп заявил, что будет бороться с Китаем «очень дружелюбно»
0
109
09:32 16.07.2025
В России планируют ввести учет домашних питомцев
0
177
09:20 16.07.2025
Пропавший на пути в Магадан вертолет нашли разрушенным, экипаж, вероятно, погиб
0
179
09:05 16.07.2025
Первые поставки ЗРК Patriot по сделке с НАТО об оружии для Украины уже начались — Трамп
0
214
09:00 16.07.2025
За ночь уничтожены восемь БПЛА над регионами РФ и Азовским морем
0
194
21:15 15.07.2025
Передавать Киеву дальнобойное оружие Америка не планирует - Трамп
0
737
20:49 15.07.2025
Трамп заявил, что не занимает чью-либо сторону в конфликте на Украине
0
716
19:15 15.07.2025
Власти Франции нашли способ сэкономить 7,1 млрд евро
0
818

Возврат к списку