52% российских студентов учатся в вузах РФ платно — Минобрнауки

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Половина российских студентов учатся в вузах страны на платной основе. При этом 42,5% из них проходят обучение на юридических и экономических факультетах, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

«Сегодня на платной основе в системе высшего образования обучается 2 409 828 человек, или 52% студенческого контингента (в Москве 65%). При этом 42,5% платного контингента обучается на экономических и юридических специальностях, несмотря на переизбыток специалистов данного профиля», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в Москве с 2017 по 2024 год количество поступивших в высшие учебные заведения увеличилось с 203 тыс. до 335 тыс. человек. На 87,5% этот рост произошел за счет платного приема, который за эти годы возрос на 99,6%, уточнили в ведомстве.