Суд приговорил мэра Стамбула Экрема Имамоглу к 1 году 8 месяцам лишения свободы

19:33 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стамбульский суд приговорил мэра города Экрема Имамоглу к 1 году 8 месяцам лишения свободы. Он признан виновным в оскорблении должностного лица – местного прокурора. Имамоглу – один из самых популярных политиков страны и возможный основной соперник действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на следующих президентских выборах. Мэр Стамбула представляет главную оппозиционную силу страны – Народно-республиканскую партию.