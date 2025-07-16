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Суд приговорил мэра Стамбула Экрема Имамоглу к 1 году 8 месяцам лишения свободы

19:33 16.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стамбульский суд приговорил мэра города Экрема Имамоглу к 1 году 8 месяцам лишения свободы. Он признан виновным в оскорблении должностного лица – местного прокурора. Имамоглу – один из самых популярных политиков страны и возможный основной соперник действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на следующих президентских выборах. Мэр Стамбула представляет главную оппозиционную силу страны – Народно-республиканскую партию.

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