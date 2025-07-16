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НОВОСТИ

Передавать Киеву ракеты для ЗРК Patriot Бахрейн не планирует

20:00 16.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство Бахрейна не планирует передавать Украине ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил премьер-министр, наследный принц королевства Сальман бен Хамад бен Иса Аль Халифа.

«В настоящее время таких планов нет, так как у нас есть оперативная необходимость сохранить их в Бахрейне на данный момент», — сказал он во время встречи с американским президентом Дональдом Трампом в Белом Доме, отвечая на вопрос о журналиста о том, планирует ли Бахрейн передать Украине ракеты для комплексов Patriot, которые королевство получает от США.

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