Передавать Киеву ракеты для ЗРК Patriot Бахрейн не планирует
20:00 16.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководство Бахрейна не планирует передавать Украине ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил премьер-министр, наследный принц королевства Сальман бен Хамад бен Иса Аль Халифа.
«В настоящее время таких планов нет, так как у нас есть оперативная необходимость сохранить их в Бахрейне на данный момент», — сказал он во время встречи с американским президентом Дональдом Трампом в Белом Доме, отвечая на вопрос о журналиста о том, планирует ли Бахрейн передать Украине ракеты для комплексов Patriot, которые королевство получает от США.
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