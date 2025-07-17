В Москве открылся шоурум Умного дома Sber
09:10 17.07.2025
Новый фирменный шоурум Умного дома Sber расположился на территории креативного кластера Artplay. Пространство организовано как умная квартира-студия с современным дизайном, которую можно легко воссоздать в проекте собственного жилья.
Шоурум позволяет человеку ощутить все преимущества проживания в доме с устройствами Умного дома Sber, которые обеспечивают комфорт и безопасность повседневной жизни. С помощью умных девайсов автоматически поддерживается нужная температура в помещении, освещение меняется по расписанию и с учетом естественных биоритмов человека, умная система защиты от протечек оберегает жильё при авариях, умные розетки управляют бытовыми приборами и отслеживают энергопотребление, а разнообразные датчики могут сделать пребывание дома еще комфортнее. Умные ТВ и колонки Sber с искусственным интеллектом GigaChat дополняют опыт взаимодействия с умным домом, предоставляя быстрый доступ к огромной библиотеке мультимедийного контента и интерактивных сервисов.
В шоуруме реализовано порядка 100 различных сценариев для умных устройств. Управление осуществляется голосом через умные колонки, например, SberBoom Home со встроенным модулем Zigbee, а также помощью фирменного мобильного приложения или с помощью преднастроенных сценариев.
Шоурум находится в креативном кластере — это место притяжения профессионального сообщества в сфере строительства и ремонта: дизайнеров, электриков, сантехников, мебельщиков, а также тех, кто делает ремонт самостоятельно и интересуется самыми современными тенденциями в строительстве и дизайне. Кроме того, шоурум станет площадкой проведения тематических мероприятий для профессионального сообщества: обучений, мастер-классов, презентаций.
Первый такой проект появился в Санкт-Петербурге в прошлом году. В пространстве, расположенном на территории Технохаба Сбер, воссоздан прототип двухкомнатной квартиры, где в каждой из комнат реализуются различные сценарии Умного дома Sber.
Московский шоурум расположен по адресу: ул. Нижняя Сыромятническая, д.10 стр. 9.
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